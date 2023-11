Vijftiger stalkt buurvrouw die zijn avances afwees na jarenlange vriendschap: tien maanden voorwaardelijke celstraf

Een 56-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor stalking van zijn buurvrouw. H.V. kreeg onder meer een contactverbod opgelegd.

Op 24 maart stapte het slachtoffer naar de politie. Ze verklaarde dat haar buurman haar stalkte nadat ze een week eerder zijn liefdesverklaring had afgewezen. De twee waren op dat moment al negen jaar vrienden. H.V. bestookte de vrouw met mails en Facebook-berichten. Hij maakte haar zwart bij een potentiële werkgever en liet elke avond de hond uit via dezelfde route als zijn buurvrouw.

De politie gaf H.V. een verwittiging maar die sloeg de man in de wind. Diezelfde avond wandelde hij opnieuw langs hetzelfde traject als zijn buurvrouw en toen zij de politie wou bellen gaf hij haar met de vlakke hand drie klappen in het gezicht. “Uit frustratie”, pleitte meester Daphné Dumery. “Dat mocht niet gebeuren. Hij moet leren omgaan met een neen.”

Ook de beklaagde gaf zijn fout toe. “Maar ze moet geen schrik hebben van mij. Ze weet dat het in een opwelling gebeurde”, verweerde hij zich. Maar het slachtoffer stelde nog altijd bang te zijn van H.V., die haar op een avond in augustus nog maar eens had achtervolgd bij het uitlaten van de hond. Hij zou toen haar bovenbuur een blauw oog hebben geslagen.

De rechtbank legde H.V. nu een resem voorwaarden op, waaronder een contactverbod. Als hij die niet naleeft wachten hem tien maanden cel. Aan het slachtoffer moet hij 750 euro morele schadevergoeding betalen. (AFr)