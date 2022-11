Vijftiger krijgt jaar effectieve celstraf voor slagen aan buschauffeur in Brugge

Een 58-jarige Bruggeling heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor slagen aan een buschauffeur van De Lijn. De man ontkende de feiten met klem.

Op 28 april wou Viktor K. in Brugge de bus nemen. Toen die vlak voor zijn neus wegreed, klopte de Tadzjiek gefrustreerd op de ramen. De chauffeur trapte het rempedaal in en stapte uit om verhaal te halen. Hierop probeerde K. alsnog op de bus te stappen. De chauffeur verhinderde dit waarop K. hem een slag gaf in de nek. De vijftiger probeerde vervolgens op de volgende bus op te stappen, maar de chauffeur had zijn collega al gewaarschuwd waardoor K. opnieuw de toegang werd ontzegd. Hierop sloeg hij de chauffeur, die eerder al een slag in de nek kreeg, ook nog eens in het gezicht.

Viktor K. ontkent

Procureur Jochen Van Aalst tilde zwaar aan de feiten. “Dergelijk geweld kan niet door de beugel”, stelde hij. “Ik begrijp dat het frustrerend is wanneer een bus vlak voor je neus wegrijdt, maar het hoort niet om dan op de bus te beginnen kloppen.”

K. kwam zich zonder advocaat verantwoorden en ontkende de feiten in alle toonaarden. “Op de camerabeelden is mijn gelijk te zien”, stelde hij. De rechter zag dat duidelijk anders en kende aan de buschauffeur 270 euro schadevergoeding toe. De Lijn kreeg 315 euro toegekend. (AFr)