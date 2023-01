Vijftiger die zijn Zedelgemse nicht in haar slaap verkrachtte krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 58-jarige Brit uit Mol heeft voor de Brugse strafrechtbank 30 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor verkrachting van zijn Zedelgemse nicht. Die was op het moment van de feiten 22 jaar oud.

Nadat haar moeder uit het leven was gestapt werd het slachtoffer opgevangen door haar oom en tante. Toen de tante in oktober 2020 aan kanker overleed, zochten K.W. (58) en zijn nicht steun bij elkaar. Ze besloten een uitstap te maken naar het Nederlandse Tilburg waar ze een hotelkamer deelden. In de nacht van 17 december 2020 kroop de Brit evenwel in het bed van zijn nicht en verkrachtte de 22-jarige vrouw in haar slaap.

Bij haar thuiskomst lichtte de jonge vrouw een vriend en de huisarts in. Ze ging ook met haar grootmoeder naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZGS) van het UZ Gent. Op 8 januari 2021 legde ze uiteindelijk ook klacht neer bij de politie. K.W. ontkende de feiten niet. In chatgesprekken met het slachtoffer had hij de verkrachting ook al omfloerst toegegeven. Hij had zich geëxcuseerd en zijn spijt uitgedrukt.

Na zijn vrijlating onder voorwaarden ging W. in therapie voor zijn drugsverslaving. De rechtbank hield ook rekening met zijn blanco strafblad. De man is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en moet ook bijna 5.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. (AFr)