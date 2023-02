Vijftiger bij derde dagvaarding voor partnergeweld vrijgesproken voor partnergeweld

“Dit keer neem ik de schuld niet op mij.” Een 57-jarige man uit Wervik was formeel nadat hij voor de derde keer in evenveel jaar tijd terecht stond voor partnergeweld. Na twee veroordelingen vroeg en kreeg hij de vrijspraak. “Het belangrijkste is dat ze nu uit elkaar zijn”, aldus zijn advocaat.

Op 5 februari 2022 snelde een politiepatrouille naar de woning van Luc V. in Wervik. Zijn echtgenote had er melding gemaakt van partnergeweld. En dat was niet voor het eerst. Volgens de vrouw was ze bij de nek gegrepen en had V. geprobeerd haar te wurgen nadat ze had gezegd dat ze hem zou verlaten. Na twee eerdere veroordelingen voor partnergeweld in 2019 en 2021 stond V. nog onder voorwaarden van het gerecht. “Ik zou graag hebben dat hij stopt mij lastig te vallen”, aldus de vrouw. “Ik heb een stalkingalarm omdat hij overal opduikt. Ik wil gewoon mijn leven terug. Er is ook al een contactverbod.”

“Het is gedaan met de schuld op mij te nemen”, reageerde de man. “Ik zat die dag in de zetel en wou haar geen alcohol meer halen nadat ze al 2 flessen wijn had uitgedronken. Ze gooide daarop een glas wijn over mij. Ik sprong uit de zetel en duwde haar weg, meer niet.” Beiden kamp(t)en met een alcoholprobleem. (LSi)