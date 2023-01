Vijf jongeren staan terecht voor rellen op strand van Blankenberge, zaak wordt gepleit op 25 september

Voor de Brugse strafrechtbank is maandag het proces van start gegaan rond de rellen op het Blankenbergse strand tijdens de zomer van 2020. Vijf twintigers uit het Brusselse moeten er zich verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid. “Dit proces is een signaal dat dergelijke zaken niet door de beugel kunnen”, zegt de advocaat van de stad Blankenberge. De zaak zal pas op 25 september gepleit worden.

Op zaterdag 8 augustus eindigde een snikhete dag op het Blankenbergse strand in regelrechte rellen. Ter hoogte van de Weststraattrap keerden tientallen jongeren zich tegen de redders en de politie. De amokmakers gooiden met alles wat ze te pakken konden krijgen, zoals zand, stoelen, ligzetels, parasols en achtergelaten speelgoed. Ter plaatse werden een twintigtal jongeren gearresteerd, waarvan er drie werden aangehouden. Uiteindelijk werden in totaal vijf meerderjarige verdachten naar de correctionele rechtbank doorverwezen.

De beelden van toen:



© BELGA

Alseny D. (20) uit Elsene, Theofilo P. (22) uit Chapelle-lez-Herlaimont, Liberiaan Moise B. (22) en Darlinshy B. (21) uit Jette en Mame N. (22) uit Brussel worden beticht van opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid. Het gerecht beschouwt de spullen waarmee ze de politie bekogelden immers als wapens. Het proces werd maandag ingeleid. Darlinshy B. en Mame N. stuurden hun kat. Die laatste moet zich naast zijn aandeel in de rellen ook verantwoorden voor feiten van slagen en weerspannigheid tegen de politie in mei 2020 in Brussel.

De andere drie beklaagden werden vertegenwoordigd door hun advocaat. “Mijn cliënt is die dag niet naar het strand gegaan met de intentie om voor een escalatie of voor een probleem te zorgen”, zegt Yen Buytaert, de advocaat van Alseny D. “Hij heeft ook totaal niet gewild wat daar gebeurd is. Na zijn vrijlating heeft hij de opgelegde voorwaarden perfect nageleefd en is hij ook niet meer teruggekeerd naar Blankenberge. Hij bouwt zijn leven nu verder uit in Brussel. Hij timmert daar aan een voetbalcarrière. Tijdens het proces zullen we de feiten tot hun ware proportie herleiden, want mijn cliënt voldoet niet aan het beeld dat de media van hem hebben opgehangen.”

© BELGA

De stad Blankenberge en de politiezone Blankenberge/Zuienkerke stelden maandag burgerlijke partij in de zaak. “Dit is voor hen een heel belangrijke zaak”, zegt advocaat Patrick Arnou. “Dit proces is een signaal dat dergelijke feiten niet door de beugel kunnen. Er werd zeer veel schade aangericht en zowel de stad als de politie kunnen dat niet zomaar laten gebeuren.”

De zaak zal pas op 25 september gepleit worden. De komende maanden zullen de advocaten van de burgerlijke partijen en de beklaagden hun standpunten op papier zetten. Ook enkele individuele politiemensen zullen zich normaal ook nog burgerlijke partij stellen in de zaak. (AFr)