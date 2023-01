Vijf jaar cel voor stiefvader na misbruik puberdochters: “Tijdens rijlessen of ritjes met de quad”

Een 46-jarige man uit Waregem is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar, waarvan 2 jaar effectief, voor de verkrachting van zijn twee stiefdochters. De meisjes waren 14 of 16 toen ze onder meer tijdens ritjes met de quad of rijlessen werden misbruikt.

Het misbruik kwam in mei 2022 aan het licht nadat de inmiddels 20-jarige stiefdochter had aangekaart dat ook haar 2 jaar oudere zus door de (ex-)vriend van haar moeder was misbruikt. Dat gebeurde nadat de moeder bij de keel was gegrepen en tegen de deur geduwd. Net als het misbruik vond ook het partnergeweld blijkbaar al enkele jaren plaats. De meisjes verklaarden dat hun stiefvader hun borsten en vagina betastte, hen penetreerde, met hen naar porno keek en vroeg om seksuele handelingen uit te voeren. Dat gebeurde onder meer ook tijdens ritjes met de quad of rijlessen. De man zelf blies koud en warm tegelijk bij zijn ondervraging.

De rechter legde hem een celstraf van 5 jaar, waarvan 2 jaar effectief, op. Als hij de rest voorwaardelijk wil houden, moet hij onder meer een contactverbod met de slachtoffers respecteren en zich voor zijn agressie- en seksuele problemen laten begeleiden. Aan zijn voormalige stiefdochters moet hij elk een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro betalen, aan zijn ex-partner 500 euro. Hij mag 10 jaar lang geen gezagsfuncties over minderjarigen vervullen. (LSi)