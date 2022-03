Vijf getuigen opgeroepen voor vechtpartij met kunstenaar Jan De Cock

Bij een caféruzie blijven drie getuigen erbij dat de wereldvermaarde kunstenaar Jan De Cock (45) zich racistisch zou hebben uitgelaten tegenover een Mexicaanse toerist. In totaal kwamen vijf getuigen naar het hof van beroep.

De feiten speelden zich in de nacht van 27 op 28 december 2019 af in het volkscafé De Reisduif in Brugge. Rond 1 uur zag een getuige hoe een klant op enkele andere klanten afstapte. In de daaropvolgende schermutseling werd een Mexicaan bij zijn hemd gegrepen en tegen de grond getrokken. “Ga naar je land!”, zou de man hebben geroepen. Het bleek om Jan De Cock te gaan, de wereldvermaarde kunstenaar die Anderlecht inruilde voor Brugge.

De rechtbank van Brugge verleende De Cock opschorting van straf voor zijn racistische uitlatingen en de slagen. Toch ging hij in beroep, vooral omdat hij de racistische uitlatingen ontkent. “Vooral dat racisme zit hem dwars, omdat hij opgegroeid is in het multiculturele Kuregem, een wijk in Anderlecht”, aldus zijn advocaat Renaat Landuyt. De Cock zelf gaat nog een stap verder en zegt dat de Mexicanen op hen zijn afgestapt nadat er een discussie ontstond over de wifi. “Daar hangt een bord boven de toog: ‘hier geen wifi, hier praten we met elkaar’.”

Volgens De Cock kreeg hij na een discussie daarover stampen en klappen en liep hij drie gekneusde ribben op. Het hof van beroep liet daarom vijf getuigen komen. Een eerste was een jonge vrouw die aanwezig was tijdens de schermutseling. “Plots stond hij recht en liep naar een tafel met drie Mexicanen. Hij nam een van hen vast, scheurde zijn hemd.” Volgens haar zou De Cock zaken in het Nederlands en het Engels hebben geroepen in de zin van: “jullie horen hier niet thuis” en “Go away!”

Ook de twee politie-inspecteurs die eerst ter plaatse waren na de ruzie verklaarden onder ede dat ze De Cock hoorden zeggen ‘dat ze de Brugse cultuur kwamen bezoedelen’ en ‘dat hij hun aanwezigheid niet kon verdragen’.

De man die die avond achter de toog stond, verklaarde dat De Cock de Mexicanen eerst had getrakteerd, maar het incident een kwartier of een half uur later niet had gezien en ook de aanleiding niet had gehoord. Ook een andere klant verklaarde dat hij had gezien dat De Cock de drie toeristen eerst binnenriep en hen trakteerde. Maar tijdens het incident zelf, stond hij buiten, dus ook hij moest toegeven dat hij niks had gehoord of gezien.

Renaat Landuyt vroeg het hof de getuigenverhoren nog eens te mogen laten bezinken en een en ander op papier te mogen zetten. De zaak wordt verder gepleit op 7 juni. (OSM)