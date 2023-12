Vijf agenten gewond bij zware vechtpartij in Blankenberge, drie verdachten opgepakt

Bij een zware vechtpartij in de uitgaansbuurt van Blankenberge zijn zaterdagnacht vijf agenten gewond geraakt. Eén politieman liep daarbij ernstige verwondingen op en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Uiteindelijk konden drie verdachten opgepakt worden. Ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De vechtpartij gebeurde toen de politie in café Toerist in de Weststraat in Blankenberge enkele vechtersbazen wou identificeren. Die waren volgens onze informatie kort daarvoor al betrokken bij een knokpartij in een horecazaak op de Zeedijk. Bij aankomst van de politie was er in het café op de Zeedijk van de daders geen spoor meer, waarop de agenten de vechtersbazen al snel konden linken aan het café in de Weststraat. Daar kwam het op de openbare weg tot een serieuze confrontatie tussen de agenten en de verdachten.

Complexe neusbreuk

Bij de politie van Blankenberge kunnen ze weinig kwijt over de inhoud van de feiten. “Omdat de vaststellingen gebeuren door een andere politiezone”, zegt woordvoerder Jan Maertens. “Wel kunnen we bevestigen dat vijf agenten gewond raakten.” Eén iemand liep ernstigere verwondingen op. De politieman ligt nog steeds in het ziekenhuis en liep onder andere een complexe neusbreuk op. Hij moet binnenkort nog onder het mes en is voor langere tijd arbeidsongeschikt.

Uiteindelijk kwamen verschillende patrouilles in bijstand en konden zaterdagnacht drie verdachten opgepakt worden. De verdachten zijn twee mannen uit Blankenberge (geboren in 1985 en 2000) en een man uit Bredene (geboren in 2001). Ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van weerspannigheid, opzettelijke slagen en verwondingen aan twee personen in het café en opzettelijke slagen en verwondingen aan politiemensen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. (MM)