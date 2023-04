Viering van vijftig dagen in De Bron loopt uit de hand: vernielde en zwartgeblakerde toiletten

Enkele leerlingen van ASO-school De Bron in Tielt zijn geschorst nadat de viering van de vijftig eind vorige week compleet uit de hand is gelopen. Op beelden van de toiletten van de school is te zien dat deuren afgerukt werden, terwijl er duidelijk ook vuurwerk afgestoken werd.

Dat er tijdens de viering van de vijftig of honderd dagen al eens wat kattenkwaad wordt uitgestoken door de laatstejaarsstudenten is onvermijdelijk, maar donderdagvoormiddag liep het in Tielt wel erg stevig uit de hand. Een aantal leerlingen bleek in de toiletten en in de lockerzaal van de school rookbommetjes en vuurwerk te hebben afgestoken. Maar nu pas is de omvang van de schade duidelijk. Op beelden is te zien dat er niet alleen rookbommen werden afgestoken, maar dat er ook vuurwerk in de urinoirs terecht kwam. Ook de deuren van de toiletten moesten het ontgelden.

Intern opgelost

De school blijft karig met commentaar en laat weten dat de zaak intern afgehandeld werd. “We betreuren uiteraard dit voorval, maar de kwestie werd intern opgelost en de gepaste maatregelen werden genomen”, klinkt het. Volgens onze informatie werden acht studenten geschorst. Dat ontkent De Bron formeel. “Dat klopt niet. Het gaat om minder dan vijf leerlingen. Anderzijds wil ik graag ook even benadrukken dat de viering van de 50 dagen bij ons verder bijzonder rustig verlopen is. De verantwoordelijken zijn snel tot het besef gekomen dat dit niet gepast was en zowel donderdagnamiddag als vrijdag verliepen rustig.”