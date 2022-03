Vier maanden met uitstel voor vuistslag na discussie over mondmaskerplicht

Een 30-jarige man uit het Waalse Châtelet is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen in Blankenberge. B.N. deelde een vuistslag uit toen iemand hem op de mondmaskerplicht wees. Het openbaar ministerie had zes maanden cel gevorderd.

De beklaagde liep op 30 juli 2020 zonder mondmasker op de Zeedijk in Blankenberge. Toen het slachtoffer hem daarover aansprak, kwam het tot een discussie. Tijdens dat conflict gaf N. hem een vuistslag. Het slachtoffer viel op de grond en was zelfs even het bewustzijn verloren. Ondertussen keerde de beklaagde terug naar zijn toenmalige appartement in de buurt. Even later stond de politie aan zijn deur, maar hij weigerde hen binnen te laten. Naar eigen zeggen, wilde hij de deur niet openmaken omdat hij dacht dat het slachtoffer overleden was.

De verdediging merkte op dat het incident zich eigenlijk zou voorgedaan hebben langs de Rogierlaan, waar een mondmasker toen niet verplicht zou zijn geweest. “Mijn cliënt en zijn gezin werden dus onterecht terechtgewezen en direct op agressieve toon aangesproken”, aldus meester Maxim Mervilde. Volgens de beklaagde zou het slachtoffer als eerste een klap gegeven hebben. Naar eigen zeggen, gaf N. zelf pas een slag toen de man aanstalten maakte om opnieuw uit te halen. In die omstandigheden vroeg de verdediging de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging, maar daar ging de rechter dus niet op in.