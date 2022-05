Vier jaar cel voor Portugese bouwvakker voor verkrachting na avondje stappen in Roeselare

Een 46-jarige Portugese bouwvakker vliegt 4 jaar de cel in omdat hij na een avondje stappen in Roeselare een vrouw brutaal verkrachtte. Dat besliste de Kortrijkse strafrechter. De man bleef tot vandaag en zelfs na een verblijf van 7 maanden in voorhechtenis alles ontkennen.

Amper een maand was hij in ons land in de bouw aan de slag toen Sandro M. in de nacht van 6 september samen met een landgenoot en collega in Roeselare flink de bloemetjes buiten zette. Op het terras van een café spraken ze een dame aan. “Vrij snel ging het over seks. De vrouw wees hen af maar M. bleef aandringen, zelfs toen de vrouw het café binnen ging om van zijn geleuter af te zijn”, aldus de openbare aanklager. “Toch bleef hij haar volgen en om seks vragen. Toen ze het café verliet, achtervolgde hij haar, duwde haar in een berm en verkrachtte haar brutaal. Met haar slip in de graskant kon ze door passanten gevonden worden.”

Daags nadien konden Sandro M. en zijn collega al opgepakt worden. De collega bleek met de verkrachting niets te maken te hebben maar M. vloog in de cel. Daar verblijft hij nog altijd. “Ik herinner me nog flarden van wat er in het café gebeurde maar niets van de verkrachting”, klonk het. Nadat zijn DNA bij de vrouw was gevonden kwam hij in nauwe schoentjes te zitten. “Er is seks geweest maar de vrouw ging daar mee akkoord”, klonk het nadien. “Ze hadden beiden veel gedronken.” (LSi)