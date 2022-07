Vier jaar cel voor man die moeder overviel met pistool en haar in autokoffer opsloot

Een 45-jarige man uit Blankenberge heeft 4 jaar effectieve celstraf gekregen voor een brutale overval op een jonge moeder op de parking van B-Park in Brugge. Nico C. toonde de vrouw een pistool, reed weg met haar auto, sloot haar vervolgens op in de koffer en haalde geld af met haar bankkaart. “De psychologische schade bij de vrouw is aanzienlijk”, motiveerde de rechter.

De feiten gebeurden op 10 maart om 10.30 uur op de parking van winkelcentrum B-Park in Brugge. De 42-jarige Brugse M., een jonge moeder, stond geparkeerd ter hoogte van de Carrefour toen haar portier wild werd opengetrokken. In het deurgat verscheen Nico C. uit Blankenberge, gekleed in een grijze hoodie en blauwe jas. Hij toonde de doodsbange vrouw een pistool en schreeuwde dat ze achteraan in de auto moest gaan zitten. Ondanks het feit dat de overval op klaarlichte dag gebeurde merkte niemand de feiten op. Daarna ging C. er met de Renault Captur van M. vandoor.

Opgesloten in autokoffer

“Na enkele minuten te hebben gereden zette C. zich met de auto aan de kant en dwong hij M. om in de autokoffer plaats te nemen, waar hij haar opsloot”, motiveerde de strafrechter. “Vervolgens reed hij met haar naar een bankautomaat waar hij met haar kaart 500 euro afhaalde. Hij beval de vrouw nog vijf minuten in de koffer te blijven zitten en vluchtte weg.” Na vijf minuten slaagde M. erin zichzelf te bevrijden. Omdat ook haar GSM gestolen was kon ze met de telefoon van een voorbijgangster de politie bellen. Die merkte op dat de vrouw stond te trillen op haar benen en totaal van de kaart was. Nico C. kwam via camerabeelden meteen in het vizier van de politie. Hij kon enkele dagen later door een politiepatrouille herkend worden en werd gearresteerd. Intussen had hij nogmaals 250 euro van haar rekening gehaald.

Filmscenario

De procureur was niet mals voor Nico C. “De feiten lezen als een filmscenario en moeten bijzonder traumatiserend geweest zijn voor die vrouw”, klonk het. Er werd vier jaar effectieve celstraf geëist en daar ging de rechter ook op in. Zijn advocaat hoopte nochtans op mildheid. “Hij pleegde de feiten onder invloed van drank en drugs. Die man moet eigenlijk begeleid worden om zijn problemen aan te pakken.” Daar wilde de rechter niets van weten, temeer C. al 14 voorgaande heeft en tijdens de feiten nog onder voorwaarden stond. Zo kreeg hij vorig jaar nog 30 maanden cel met uitstel voor zijn aandeel in de cocaïnehandel in een kapsalon. Die straf kan nu herroepen worden waardoor Nico C. voor jaren achter tralies kan verdwijnen.

Aanzienlijke psychologische schade

Naar eigen zeggen pleegde de man de feiten uit pure geldnood. “Ik heb twee zonen en leef van een invaliditeitsuitkering van 1.700 euro per maand. Ik heb echter 60.000 euro schulden, kamp met een cocaïneverslaving en had geld nodig.” Nog volgens C. ging het niet om een echt pistool, maar om een bolletjesgeweer van zijn zoon ‘die bovendien defect was en geen luchtdruk meer had.’ De rechter had meer oren naar het trauma van M. “Die vrouw heeft aanzienlijke psychologische schade opgelopen en kampt met een posttraumatisch stresssyndroom. Ze is in behandeling.” Hij kende haar een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro toe. (JH)