Videobeelden van vechtpartijen in Brugge zijn gemonteerd

Op sociale media circuleren momenteel verschillende berichten waarin gemonteerde videobeelden van vechtpartijen in Brugge te zien zijn. Naar aanleiding hiervan zijn de nodige processen-verbaal opgesteld. Het Brugse stadsbestuur reageert om wat bijkomende context te geven.

Brugs burgemeester Dirk De fauw stelt: “Het onderzoek naar de herkomst en context van de beelden is volop aan de gang om ze te situeren in tijd en ruimte. Van het eerste filmpje zijn inmiddels een tiental jongeren geïdentificeerd. Zij komen uit Brugge, maar ook uit andere provincies.”

“Het tweede filmpje bestaat uit drie afzonderlijke fragmenten die inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben. Voor het onderzoek zijn, naast de reguliere interventieploegen, ook de jeugdinspecteurs en de lokale recherche ingeschakeld.”

Diverse incidenten

“Tijdens de eerste dag van de Warmste Week hebben zich inderdaad diverse incidenten voorgedaan. De camerabeelden worden grondig geanalyseerd”, vervolgt Dirk De fauw. “De tussenkomsten die zich voordeden, waren voornamelijk gerelateerd aan alcoholmisbruik. Daarom heeft de Politie besloten om de ordediensten op te schalen zodat ze snel kunnen inspelen op eventuele problemen.”

“Donderdag zijn er in het kader van de voetbalwedstrijd tussen Cercle Brugge en Istanbul Başakşehir ook extra politieploegen ingezet. Ze hielden ook op De Warmste Week een oogje in het zeil en grijpen in waar nodig. Voor de komende dagen zijn bovendien extra nachtploegen voorzien zodat de Politie ook tijdens de nachtelijke uren paraat staat.”

“Jongeren die overlast veroorzaken of de openbare orde verstoren, worden kordaat aangepakt. Tegelijkertijd blijft de Politie inzetten op een open dialoog. Hun doel is om op die manier de beleving van het evenement centraal te stellen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.