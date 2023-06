Videobeelden met zinloos geweld tussen jongeren in De Barakken duiken op sociale media op

Een video van amper 30 seconden met een triest voorval van zinloos geweld. Eens te meer wordt de volkse wijk De Barakken in een allesbehalve positief daglicht gesteld. Volgens verschillende bronnen gaat het om een afrekening tussen leerlingen van de Menense Sint-Jorisschool.

Op de beelden, die dateren van donderdagnamiddag, is te zien hoe een jongere wild tekeer gaat tegen iemand die in een hoek gekneld staat. Op diezelfde beelden is af te leiden dat het tafereel zich afspeelt tegen de Sint-Jozefkerk, in het hart van De Barakken. Aangemoedigd door enkele aanwezigen, gaat een onbekende kerel volledig los op een andere tiener. Eenmaal op de grond, krijgt de blonde minderjarige nog enkele rake klappen toegediend.

Het videofragment, opgenomen door een tiener die er eveneens aanwezig was, circuleert ondertussen al hevig op sociale media. Via netwerken zoals TikTok en Snapchat kregen heel wat schoolgaande jongeren de beelden ondertussen al onder ogen. Het duurde dan ook niet lang alvorens enkele van de betrokken partijen herkend werden. “Het gaat hier om kinderen die school lopen in het Sint-Joris”, klinkt het bij een verontruste moeder die de beelden onder ogen kreeg. “Naar we hebben vernomen gaat het hier om een dispuut dat al een tijdje aan de gang is en waar een bende iemand een lesje wilde leren. Het resultaat laat weinig aan de verbeelding over en is ronduit bloedstollend.”

Binnen de schoolmuren zelf zit men erg verveeld met de situatie. “We hadden ondertussen al vernomen dat dergelijke beelden via sociale media werden verdeeld”, klinkt het bij de pedagogische directie. “Van zodra we hier via de ouders melding van hebben gekregen, zullen we dit intern bespreken en dit ook intern regelen. Meer kunnen we hier niet over vertellen behalve dat we hopen dat de politie zich over deze zaak zal ontfermen mocht dit nodig zijn. Net zoals iedere andere school gaan we hier adequaat mee aan de slag en willen we duidelijk maken dat het welzijn van al onze leerlingen voorop staat.”

De politie neemt de zaak alvast ernstig. “Geweld kan nooit worden getolereerd”, horen we van woordvoerster Melissa Noppe. “Het blijft natuurlijk cruciaal dat mensen ook daadwerkelijk hiervan melding maken bij de politie zodat we kunnen optreden. Indien de feiten effectief gelinkt kunnen worden aan het Sint-Joris dan gaan we dit opvolgen. We moeten ervoor zorgen dat dit niet escaleert en uitdraait op een situatie die dramatisch kan worden.”

