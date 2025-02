Vete mondt uit in steekpartij: vier jaar cel gevorderd voor poging tot moord in Oostende

Een aanslepend conflict ontaardde in juni vorig jaar in een gewelddadige confrontatie in Oostende. Een 39-jarige Tunesiër zou vijf keer hebben uitgehaald met een groot mes en riskeert vier jaar cel voor poging tot moord. “Hij stak naar het gezicht en de halsstreek”.

De spanningen tussen beklaagde Najib M. en slachtoffer Yousef D., bereikten op 25 juni 2024 een hoogtepunt. Volgens het OM fietste M. met een groot keukenmes naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Oostende en zou hij er zonder iets te zeggen vijf keer hebben uitgehaald naar D. “Hij stak naar de halsstreek en het gezicht”, aldus procureur Charlotte Vonck. D. hield aan de confrontatie uiteindelijk slechts afweerletsels over aan de rechterhand en linkerelleboog.

Na de feiten zou de 39-jarige Tunesiër het mes gedumpt hebben in het Leopoldpark, maar daar werd het uiteindelijk nooit gevonden. De politie kon hem arresteren in de woning van zijn vriendin. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer daags voor de feiten de vriendin van M. had aangesproken en ermee gedreigd zou hebben dat hij de beklaagde in het gezicht zou snijden als hij hem terugzag. De beklaagde zou ook jaloers hebben gereageerd op het contact tussen het slachtoffer en zijn vriendin.

Bewust

Het OM vroeg vier jaar cel voor poging tot moord. “De beklaagde zocht het slachtoffer bewust en gewapend op”, stelde de procureur. “Hij viseerde met zwaaiende, hakkende en stekende bewegingen de vitale organen.” Najib M. heeft een blanco strafblad, maar kwam al meermaals in contact met de politie. In 2018 zou hij zijn toenmalige vriendin met een cuttermes in het gezicht verwond hebben.

Een maand voor de steekpartij had de beklaagde zelf rake klappen gekregen met een metalen staaf. Dader Houssam A. was toen kwaad omdat de vriendin van M. aan de politie had verteld dat hij drugs verkocht. Voor de poging tot doodslag kreeg de Syriër halfweg december al twee jaar voorwaardelijke celstraf. Na het incident zouden vrienden van A. de beklaagde herhaaldelijk hebben lastiggevallen.

Mélanie Sevenant, de advocaat van Najib M., betwistte de poging tot moord. “Mijn cliënt heeft het slachtoffer niet bewust opgezocht”, pleitte ze. “Hij wou zich in het CAW enkel wassen. Het slachtoffer hield hem evenwel tegen en haalde zélf een mes boven. Mijn cliënt nam dat mes af en haalde een paar keer uit. Maar hij heeft hem niet geraakt. Het slachtoffer had zich eerder al verwond, want hij had een zakdoek rond zijn hand gewikkeld.”

De verdediging vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen en M. een straf met uitstel op te leggen. De uitspraak volgt op 3 maart. (AFr)