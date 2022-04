Verplichte begeleiding voor Diksmuideling die foto’s stuurt van huis met de tekst: “Dit wordt je mortuarium”

Een 48-jarige man uit Diksmuide riskeert 9 maanden cel voor verschillende bedreigingen die hij uitte aan een man die een schuld van 240 euro niet inloste. Zo stuurde J.V. een foto van het huis van het slachtoffer naar hem door met de tekst: ‘Dit wordt je mortuarium’.

Op 27 oktober van dit jaar belde slachtoffer Y. in paniek naar de politie omdat hij gezien had hoe de 48-jarige J.V. rond zijn huis hing in Diksmuide. De man bedreigde hem vanop straat en had een groot vleesmes in de hand. De politie ging snel ter plaatse en kon J.V. in de buurt arresteren. Uit het verhoor van Y. bleek dat hij al een tijdlang bedreigd werd door de man omdat hij bij hem een schuld had staan van 240 euro en die niet kon inlossen.

Onder invloed

“Daarop maakte de man zich schuldig aan belaging en aan drie vormen van bedreigingen, zowel mondeling, schriftelijk als met het sturen van zinnebeelden. Hij stuurde hem immers diverse berichten met bedreigingen, belde hem op en stuurde via Whatsapp ook een foto met de afbeelding van het huis van Y. Daarop plaatste hij de tekst: ‘Dit wordt je mortuarium.’

Bij veel feiten, zoals op 27 oktober, bleek J.V. onder invloed te zijn. Toen werd zelfs een fles sterke drank bij hem gevonden.” Dat was de reden voor zowel de procureur als voor de advocaat van J.V. om een celstraf met uitstel onder voorwaarden te vragen. “Als hij van de drank af kan blijven, zouden al die dingen niet gebeuren.” J.V. kreeg 9 maanden cel met uitstel onder voorwaarden en moet zich verplicht laten begeleiden. (JH)