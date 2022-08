Verdachten van diefstal met geweld in woning in Houthulst blijven aangehouden

In de zaak van een diefstal met geweld in Houthulst blijven de drie verdachten aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Ieper dinsdag beslist. Een 22-jarige man kreeg rake klappen toen overvallers woensdag zijn woning binnendrongen.

De politie van de zone Polder werd woensdagavond rond 22 uur opgeroepen voor een incident in de Smallestraat in Houthulst. Vier gemaskerde mannen waren een woning binnengedrongen. De bewoner en een aanwezige vriend kregen daarbij klappen.

Bij aankomst van de politie hadden de daders al de benen genomen, maar na een klopjacht kon die uiteindelijk drie verdachten inrekenen. Het drietal werd verhoord en daarna voorgeleid bij de Ieperse onderzoeksrechter. Die besliste vrijdag al om hen aan te houden op verdenking van diefstal met geweld.

De raadkamer in Ieper besliste daarop dinsdag dat ze in de gevangenis moet blijven.