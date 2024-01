Verdachten blijven in cel voor moordpoging in Bredene

In het onderzoek naar een moordpoging in Bredene is de verschijning van de twee verdachten uitgesteld naar 19 januari. De twintigers worden binnenkort immers opnieuw verhoord. Ze blijven minstens tot aan hun volgende verschijning voor de Brugse raadkamer in de gevangenis.

De feiten speelden zich op donderdag 26 mei 2022 af in Bredene. Een veertiger kreeg die avond aan zijn woning meerdere messteken te verwerken. Het slachtoffer werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeerde weken in levensgevaar.

Van de verdachten was lange tijd geen spoor. Ook het motief voor de steekpartij bleef in eerste instantie onduidelijk. Zo werd vermoed dat de feiten iets te maken hadden met de job van het slachtoffer. De daders zouden immers duidelijk op zoek geweest zijn naar de man die met een busje van Club Brugge reed.

Ruim anderhalf jaar na de steekpartij werden uiteindelijk toch twee verdachten ingerekend. Na verhoor werden de twintigers uit Oostende door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moordpoging.

Mishandeling

K.S. zou een relatie hebben met een voormalige stiefdochter van het slachtoffer. De Bredenaar werd in 2011 veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke celstraf voor mishandeling van het meisje, maar ging toen vrijuit voor zedenfeiten. S. kon blijkbaar niet verkroppen dat het slachtoffer toch nog opdook in de buurt van zijn vriendin. Naar eigen zeggen was het echter enkel zijn bedoeling om de veertiger een lesje te leren.

S. beweert dat zijn kameraad R.D. gestoken zou hebben. D. houdt vol dat hij met de steekpartij niets te maken heeft. Volgens zijn advocaat vergezelde hij zijn kameraad, zonder te weten wat zijn werkelijke bedoeling was.

Beide verdachten worden de komende dagen opnieuw verhoord. Op vraag van meester Luc Arnou en meester Thomas Gillis werd hun verschijning voor de raadkamer daarom uitgesteld naar 19 januari.