Verdachte van schietincident Blankenberge aangehouden

De verdachte (45) van het schietincident in Blankenberge is zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge, onder meer voor poging doodslag. Dat heeft het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, gemeld. De man schoot vrijdag een 38-jarige vrouw in haar bil en verschanste zich daarna urenlang in zijn woning met zijn vuurwapen.

Vrijdagochtend zou de 45-jarige man uit Blankenberge een vijftal schoten hebben gelost. Daarbij raakte hij een 38-jarige kennis in haar bil. Na het schietincident verschanste de verdachte zich urenlang in zijn appartement. De speciale eenheden (DSU) van de federale politie werden opgeroepen om de situatie te ontmijnen. Uiteindelijk kon de man overmeesterd worden.

Hij werd gearresteerd en zaterdag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor poging doodslag, maar ook voor verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsberoving en het onwettig voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen. De onderzoeksrechter hield de man aan.

