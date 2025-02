Verdachte van dodelijke steekpartij in Oostende riskeert celstraf voor verboden wapendracht: “Ik heb een passie voor messen”

De dertiger die eind vorig jaar een man doodstak in het centrum van Oostende, heeft naar eigen zeggen een passie voor messen. Dat verklaarde Rashid A. zélf aan enkele agenten, die hem anderhalf jaar vóór het drama betrapten met een vlindermes. “Ik vind het leuk om ze open en dicht te doen”, stelde hij.

De Oostende politie haalde op 30 augustus 2023 een BMW uit het verkeer wegens verdacht gedrag. De agenten doorzochten het voertuig en troffen in het portier aan de passagierszijde een vlindermes aan. Rashid A. (34), die als passagier in de wagen zat, bekende dat het wapen van hem was. “Ik kreeg het cadeau omdat ik een passie heb voor messen. Ik vind het leuk om ze open en dicht te doen”, verklaarde de Tsjetsjeense Oostendenaar.

Zijn uitlatingen kregen een extra luguber kantje, toen hij op 17 december 2024 aan het casino van Oostende een 25-jarige man in de buik stak met een mes. Het slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen en Rashid A. zit sindsdien in de cel op verdenking van moord. De twintiger gaf intussen toe dat hij een messteek uitdeelde, maar ontkent dat hij het slachtoffer wou doden.

Afgelopen dinsdag hield het parket nog een reconstructie van de feiten. Maar die leverde geen nieuwe elementen op. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, blijft onduidelijk.

Voor bezit van het vlindermes kreeg A. in augustus 2023 een minnelijke schikking van 450 euro aangeboden, maar A. betaalde die niet. Daarom werd hij voor de Brugse strafrechtbank gedaagd, waar het OM vrijdag zes maanden effectieve celstraf en 1.600 euro boete vroeg. De verdediging vroeg om de straf te beperken tot die boete. “Door financiële problemen kon hij de minnelijke schikking niet betalen”, aldus advocate Ellen Eneman.

De rechtbank doet uitspraak op 21 maart. (AFr)