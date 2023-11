Verdachte in de cel voor aanranding in zwembad van Bredene

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 51-jarige Bruggeling aangehouden op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit van een tienjarig meisje in het zwembad van Bredene. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Dankzij een opsporingsbericht gaf de verdachte zichzelf aan bij de politie.

Het slachtoffer ging op woensdag 19 april samen met haar oma zwemmen in het gemeentelijk zwembad Ter Polder in Bredene. Tijdens het zwemmen werd het meisje van tien aangesproken door een onbekende man die voorstelde om te helpen met haar zwemtechniek. Hierbij zou hij de borsten, de billen en het achterwerk van het slachtoffer betast hebben. Het meisje voelde zich hier absoluut niet goed bij en wilde het zwembad verlaten. Op dat moment en even later onder de douche zou hij haar echter tegen zich aangedrukt hebben.

Opsporingsbericht

Exact een week later dook dezelfde man opnieuw op in het zwembad van Bredene. Hij werd toen gefilmd door de bewakingscamera’s, maar keerde later niet meer terug naar het zwembad. In die omstandigheden werd zondagochtend op vraag van het Brugse parket dan ook een opsporingsbericht verspreid door de politie.

Het opsporingsbericht heeft ondertussen voor een doorbraak gezorgd. R.D. heeft zich immers samen met zijn advocaat Mathieu Langerock vrijwillig aangeboden bij de politie. Na verhoor werd hij donderdagochtend door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit. Dinsdag zal de Brugse raadkamer oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.

Geen onbekende

De Bruggeling is absoluut geen onbekende voor het gerecht. Zo kreeg hij in 2007 van het Gentse hof van beroep al zes jaar cel voor verkrachting en aanranding van een minderjarige. Eind 2018 werden bij D. ook duizenden foto’s van seksueel misbruik van minderjarigen aangetroffen. Opvallend genoeg schond hij enkele maanden later zijn voorwaarden door aan zee twee minderjarigen te benaderen. Voor bezit van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen werd hij in mei 2020 door de Brugse correctionele rechtbank tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.