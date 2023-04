Verdachte (21) van steekpartij in Elverdinge blijft aangehouden

De verdachte van de steekpartij blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket.

Een 21-jarige man, die vrijdag is opgepakt voor een steekpartij in de Ieperse deelgemeente Elverdinge, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor poging doodslag. Die besliste om de verdachte aan te houden en het nieuws is zondag bevestigd door het parket van West-Vlaanderen. Eerder liet het parket weten dat het slachtoffer buiten levensgevaar is.

