Verbrijzelde voet levert agressieve Bruggeling met ellenlang strafblad twee jaar effectieve gevangenisstraf op

Een 39-jarige Bruggeling heeft van de rechter twee jaar effectieve celstraf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen. P.H. is hiermee aan zijn 34ste veroordeling toe.

Op 17 maart vorig jaar had het 43-jarige slachtoffer afgesproken met een vrouw aan Inloophuis ’t Sas aan het Minnewaterpark in Brugge. Terwijl hij daar met zijn hond stond te wachten arriveerde ook beklaagde P.H. met zijn vriendin. P.H. gedroeg zich agressief en zocht met iedereen ruzie. Omdat hij schrik had dat zijn Stafford hierop zou reageren besloot het slachtoffer naar buiten te gaan. Hierop begon P.H. tegen hem te roepen en greep hem vervolgens ook bij de kraag. Hij stampte het slachtoffer tot drie keer toe met de hiel op de rechterenkel.

De politie snelde ter plaatse en zag hoe het slachtoffer de eerste zorgen kreeg toegediend. Hij bleek evenwel dronken en vertelde een warrig verhaal. Zijn voet werd geopereerd en vanuit het ziekenhuis diende hij een tiental dagen na de feiten uiteindelijk klacht in. De identiteit van de dader had hij kunnen achterhalen via het Facebookprofiel van diens vriendin.

P.H. beweerde in zijn verhoor dat het slachtoffer eerst zijn vriendin had vastgegrepen, maar volgens de rechtbank was die versie in strijd met de getuigenverklaringen. P.H., die al aan zijn 34ste veroordeling toe is, moet aan het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding betalen van 2.000 euro. De man was door de feiten langer dan vier maanden arbeidsongeschikt. (AFr)