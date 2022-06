Veiligheidsagent probeerde vriendin van de weg te rijden tijdens relatiebreuk

Een 28-jarige jongeman uit Gistel riskeert 10 maanden celstraf omdat hij in Roeselare zijn vriendin met haar wagen van de weg probeerde te rijden. Dat gebeurde toen de twee even uit elkaar waren. Ondertussen zijn ze opnieuw samen. Als veiligheidsagent hoopte de jongeman er zonder straf vanaf te kunnen komen.

Op 4 juli 2021 merkte M.V. de auto van zijn vriendin en hun zoontje op aan de Pizza Hut langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Toen hij zag dat ze samen met een andere man in de wagen stapten, sloegen de stoppen door. “Hij achtervolgde haar, sneed de pas af en botste verschillende keren tegen de achterkant van haar auto”, somde de openbare aanklager op.

Door de opzettelijke aanrijdingen viel zelfs de bumper van zijn eigen auto af. Pas in het Roeselaarse centrum kon de jongeman door de politie tegengehouden worden. “Compleet onverantwoord. Je bracht zelfs je eigen zoon in de auto in gevaar”, klonk het streng bij de openbare aanklager. “De relatie zat even in een dipje maar is nu weer goed”, aldus V.

Hij vroeg de rechter er zonder straf vanaf te kunnen komen. Als veiligheidsagent kan hij zich geen strafblad permitteren. Vonnis op 29 juni. (LSi)