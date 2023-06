Veertiger voor rechter voor slagen aan vriendin en cannabisgebruik nadat hij in zes jaar tijd opnieuw een pintje drinkt

Voor het eerst in 6 jaar drinkt een man uit Ieper alcohol en het loopt meteen goed fout. De Ieperling riskeert op de rechtbank van Ieper 10 maanden cel na het toetakelen van zijn voormalige vriendin. Ook werd hij op de dag van de feiten betrapt op het bezit van cannabis. “Drinken doe ik opnieuw niet meer, maar mijn psychiater raadde mij aan een jointje te roken om rustig te blijven”, aldus de beklaagde.

Een 45-jarige man uit Ieper heeft zijn verleden niet echt mee. De man stond al 12 keer voor de politierechter en ook in de correctionele rechtbank kent hij zijn weg. Alcohol was voor de man vaak een probleem, in die mate zelfs dat hij zich moest laten opnemen voor een behandeling. Tijdens zijn verblijf in het psychiatrisch zorgcentrum in Pittem leerde hij daar een vrouw kennen, waarmee het wel klikte. De twee begonnen een relatie die een paar jaar standhield. Ook na de breuk bleef het koppel elkaar zien.

“We konden niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar”, verklaarde de man later. Op 14 mei spraken de twee opnieuw af voor een uitstap naar provinciaal domein de Blankaart in Diksmuide. Toen ze een terrasje voorbijkwamen bleek de verleiding te groot en hielden ze halt. Ondanks hun alcoholverleden werd toch stevig gedronken. Voor de man waren dat zijn eerste glazen bier in zes jaar tijd.

Op weg naar huis liep het uit de hand. Het kwam tot een ruzie waarbij de man zijn passagier met de rug van zijn hand een slag zou hebben gegeven. Een getuige, die zag wat er zich in de wagen afspeelde, spreekt echter van vuistslagen. Even later zette de man zijn slachtoffer af bij haar woning en reed hij, na haar nog even achteraan te zijn gegaan, terug weg.

Langs de Poperingseweg in Ieper hield de politie de veertiger echter staande. In diens wagen vonden de inspecteurs nog bloedsporen, maar ook een zakje met zo’n 20 gram cannabis. Zijn vriendin bleek te bloeden aan haar gezicht, handen en kledij. De politie sloot de verdachte op in de cel, maar hij werd vrijgelaten mits enkele voorwaarden. De procureur legde de man een contactverbod op met zijn slachtoffer en ook moest hij zich laten behandelen. Drinken en drugs gebruiken was eveneens uit den boze.

Voor de feiten riskeert de Ieperling echter nog altijd 10 maanden celstraf, eventueel met voorwaarden voor de slagen aan de vrouw en voor het bezit van cannabis. “Zes jaar dronk mijn cliënt geen druppel alcohol en toen hij plots voor het eerst in al die tijd toch besliste een paar glazen te nuttigen, gebeurt dit”, aldus zijn advocaat meester Herman Baron. “Hopelijk houdt de rechter rekening met de omstandigheden en krijgt die man een straf met voorwaarden.”

Politierechter

Niet alleen de slagen, ook het bezit van cannabis ontkende de beklaagde niet. “Maar ik gebruikte cannabis op aanraden van mijn psychiater”, zei de beklaagde. Van de drank zou hij opnieuw afblijven. “Hij werkt als glazenwasser en zou het zich niet kunnen permitteren onder invloed op een hoge ladder te kruipen”, aldus meester Baron. De rechter vroeg zich echter luidop af waarom de man na 12 eerdere veroordelingen de door de politierechter, dan toch opnieuw beslist om aangeschoten achter het stuur te kruipen. Naast de correctionele procedure, zal de veertiger het trouwens ook nog eens mogen gaan uitleggen aan de politierechter.

De rechter gaf het openbaar ministerie nu de opdracht een maatschappelijke enquête uit te voeren. Daarmee kan de rechter dan een beslissing nemen of de beklaagde in aanmerking kan komen voor voorwaarden. In voortzetting op 26 oktober.