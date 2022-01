Veertiger uit Kortrijk riskeert 4 jaar cel voor wurging vriendin: “We hebben nog trouwplannen”

Er hangt een 43-jarige man uit Kortrijk een effectieve celstraf van 4 jaar boven het hoofd. Vorige zomer probeerde hij zijn vriendin tijdens een discussie te wurgen. In hun rijdende wagen ging hij ook tekeer waardoor het zelfs tot een verkeersongeval kwam. “Hij had geen enkele bedoeling haar te doden”, aldus de verdediging.

De turbulente relatie tussen Sebastian H. en zijn vriendin kende al langer hoogtes en laagtes. “Ze wordt al drie jaar door hem gemanipuleerd”, klonk het bij het slachtoffer. Op 6 december 2020 al kwam het tot een hoog oplaaiende en slaande ruzie. De laptop, verlichting, televisie, keuken en nog wat inboedel moest er aan geloven. Ook de vriendin deelde in de brokken. Er kwam een contactverbod, maar al na een week werd dat met de voeten getreden.

Breuk in de keel

Op 7 juli 2021 escaleerde de situatie helemaal. Bij een bezoek aan vrienden in Marke (Kortrijk) kwam het opnieuw tot een zware ruzie en ging H. onder invloed van alcohol helemaal over de rooie. Hij kneep de keel van zijn vriendin dicht toen ze om hulp wilde roepen. Een wetsdokter stelde zelfs een breuk in de keel vast. “Hij trok de handrem tijdens het rijden aan waardoor ze de controle verloren en tegen een geparkeerde wagen botsten”, aldus de openbare aanklager. “Dit kon fataal zijn afgelopen.”

Trouwplannen

Hij vorderde een effectieve celstraf van 4 jaar. H. bekende maar had naar eigen zeggen niet de bedoeling haar om het leven te brengen. Hij verblijft al 7 maanden in de cel in voorhechtenis. “Maar we zien elkaar nog graag”, klonk het. Volgens de advocate van het slachtoffer is er geen contact meer maar dat sprak de advocaat van H. tegen. “Ze is al een 20-tal keer op bezoek geweest in de gevangenis en alles is bijgelegd”, klonk het. “Er zijn zelfs huwelijksplannen.” Vonnis op 2 februari. (LSi)