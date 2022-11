Veertiger riskeert jaar cel voor zware verkeersagressie aan afrit in Loppem

Een 41-jarige Ichtegemnaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar cel voor zware verkeersagressie. Op de afrit van de E40 in Loppem reed hij een voertuig klem en gaf hij de bestuurder rake klappen. Dat laatste ontkent hij evenwel.

Op 19 juni vorig jaar volgde M.C. met zijn Fiat 500 de E40 richting Oostende. Toen een andere Fiat 500 hem ter hoogte van Beernem wou inhalen reed hij plots naar links. De andere bestuurder moest hevig remmen om een om aanrijding te vermijden en maakte misbaar met zijn grootlichten. Dat schoot bij M.C. duidelijk in het verkeerde keelgat want volgens het parket begon de Ichtegemnaar de andere bestuurder te koeioneren.

“De beklaagde ging een paar keer bruusk in de remmen en maakte dreigende gebaren”, verduidelijkte procureur Joke Vandegehuchte. “Toen het slachtoffer in Loppem de afrit nam reed de beklaagde hem klem waardoor die bijna tegen de vangrail knalde.” M.C. stapte uit en sloeg de voorruit van het slachtoffer stuk. Hij zou het slachtoffer ook nog een vuistslag op de wang hebben gegeven. “Dit was roekeloos en agressief gedrag”, aldus de procureur.

C. liep eerder al een twaalftal veroordelingen op, waaronder drie keer voor slagen en acht keer voor verkeersinbreuken. De procureur vroeg een jaar cel, terwijl de verdediging aandrong op de vrijspraak. “Uit camerabeelden blijkt duidelijk dat er geen sprake was van agressie”, pleitte meester Franky Baert. “Op de afrit was er wat duw- en trekwerk, maar mijn cliënt ontkent dat hij slagen gaf. Hij had ook helemaal geen verwondingen aan de handen. Dat zou wel het geval zijn mocht hij de voorruit met de vuist hebben stukgeslagen.”

De uitspraak volgt op 20 december. (AFr)