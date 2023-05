Veertiger ontkent dat hij vrouw probeerde te verkrachten op camping muziekfestival Bomboclat

Een 48-jarige man uit Sint-Gillis-Waas ontkent voor de Brugse rechtbank met klem dat hij een vrouw probeerde te verkrachten op het muziekfestival Bomboclat in Zeebrugge. Het openbaar ministerie eist achttien maanden cel.

Op 21 augustus 2021 stond de beklaagde, een Keniaan, met zijn tentje naast dat van het slachtoffer op de camping van het muziekfestival Bomboclat op het Zeebrugse strand. De twee raakten aan de praat, dansten samen op het festival en keerden ’s nachts terug naar hun tentjes. Over wat daar precies gebeurde lopen de versies evenwel uiteen.

Volgens het openbaar ministerie duwde de veertiger de vrouw in zijn tent en ging hij boven op haar liggen. “Hij kuste haar op de mond en betastte haar borsten”, verduidelijkte de procureur. “Hij betastte haar ook in de schaamstreek. Ze wou dat hij stopte maar het lukte haar niet om hem van haar af te duwen. Pas na tussenkomst van een derde hield de beklaagde ermee op.”

In zijn verhoor ontkende de beklaagde met klem dat hij de vrouw onder de kledij betastte, maar DNA-onderzoek wees uit dat dat niet klopte. Op het proces stuurde hij zijn versie bij. “Mijn cliënt was samen met die vrouw in de opening van zijn tent gaan zitten”, verduidelijkte meester Terence Halsberghe. “Ze gaf hem complimentjes over zijn fijne dreadlocks en ze begonnen te kussen. Ze gingen liggen waarop mijn cliënt haar t-shirt omhoog trok en haar tepel kuste. Maar op dat moment gebeurde alles met toestemming.”

Toen de vrouw vroeg om te stoppen zou de beklaagde dat naar eigen zeggen niet meteen door hebben gehad. “Ze vroeg het zacht en hij dacht dat het een vorm van hitsigheid was”, ging meester Halsberghe verder. “Toen ze het nog eens vroeg heeft hij haar nog gekust en is daarna meteen gestopt. Hij heeft op geen enkel moment met zijn hand in haar broek gegaan. Mocht daar sprake zijn geweest van een poging tot verkrachting zou iemand dat toch gehoord hebben? Het was drie uur ’s nachts. Het was er muisstil.” De uitspraak volgt op 12 juni. (AFr)