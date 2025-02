Veertiger die verdacht wordt van plannen voor terroristische aanslag op Oostends W-festival, gaat voor vrijspraak: “Hij viseerde ook de Rammstein-concerten”

Volgens de federaal aanklager is het zonneklaar dat Dominique V. in de zomer van 2022 een terroristische aanslag wou plegen in Oostende, niet enkel op het W-festival maar ook op de fameuze Rammstein-concerten. “Vuurwapens zoeken is een rode lijn overschrijden”, klonk het. De 44-jarige Ieperling wast de handen in onschuld. “Hij heeft spijt over die berichten, maar wou zeker geen aanslag plegen”, pleitte zijn advocate. V. riskeert veertig maanden voorwaardelijke celstraf.

Op basis van de informatie van de Staatsveiligheid snelde de politie op 24 augustus 2022 naar het W-festival, op het Klein Strand bij het Zeeheldenplein in Oostende. Er waren aanwijzingen dat iemand een terreuraanslag wou plegen op het evenement, waar internationale toppers als Bauhaus, Anne Clark en UB40 zouden aantreden. Maar uiteindelijk werden geen wapens of explosieven gevonden en kon het festival gewoon doorgaan.

Een dag eerder had het gerecht de toen 41-jarige Dominique V. uit Ieper opgepakt, op verdenking van terreur. De man had om en bij de 100.000 extremistische foto’s die gelinkt konden worden aan terreurorganisaties als de Taliban en IS. Hij beschikte ook over handleidingen om explosieven te maken. “Er waren aanwijzingen dat hij met een AK-47 een aanslag wilde plegen op het W-Festival”, stelde federaal procureur Antoon Schotsaert maandag in de Brugse strafrechtbank.

Jihadistische profielen

Volgens Schotsaert wees onderzoek uit dat V. via Telegram en Instagram berichten uitwisselde met minstens zestien jihaidistische profielen. “Hij sprake over het maken van een bom en over een aanslag op een ziekenhuis”, ging hij verder. “Bij een Fransman polste hij naar mogelijke IS-broeders in Parijs.” In een van de gesprekken zou V. expliciet gevraagd hebben naar een AK-47. “Het is het perfecte moment voor een aanslag”, klonk het onheilspellend.

V. zou niet enkel het W-festival maar ook de fameuze Rammstein-concerten in Oostende hebben willen viseren. De aanklager verwees naar de foto’s die hij nam van de opbouw van het festivalterrein. In een verhoor gaf V. toe dat hij een potentiële kompaan uit Parijs wou ontmoeten in Rijsel. “Ik wou de politici wakkerschudden naar de aanslag in Parijs en Zaventem”, stelde hij. Later gaf hij ook toe dat hij informeerde naar de beste manier om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Vrijspraak

Voor deelname aan de activiteiten van Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van een terroristische aanslag, vroeg de federale aanklager veertig maanden voorwaardelijke celstraf. Hij hield rekening met het feit dat V. zijn voorwaarden correct naleefde toen hij na zes maanden voorhechtenis de gevangenis mocht verlaten. “Hij heeft geen probleeminzicht en is heel beïnvloedbaar. Precies daar schuilt het gevaar. Vuurwapens zoeken is een rode lijn overschrijden.”

Advocate Louise Regheere ging volmondig voor de vrijspraak. “Hij heeft nooit echt een aanslag willen plegen en is zelfs niet slim genoeg om een bom te maken”, pleitte ze. “Maar hij heeft uiteraard die berichten gestuurd. Daar heeft hij spijt over. Na het zien van een reportage over de aanslagen in Zaventem wou hij weten hoe dat soort mensen denken. Ook de zoektocht naar Jürgen Conings heeft hem beïnvloed. Maar het was niet zijn intentie om een aanslag te plegen. Wel integendeel, hij wou zelfs bepaalde mensen met wie hij in contact stond aangeven. Hij had enkel goede bedoelingen. Soms heeft hij zelfs een rechtse denkwijze. Hij was een naïeve meeloper.”

Volgens Regheere nam V. foto’s van het Rammstein-podium om door te sturen naar zijn vriendin. “Hij wou met haar naar het concert gaan, maar vond de tickets te duur. Met die foto’s wou hij tonen aan zijn vriendin hoe imposant het podium was.” De beklaagde drukte uiteindelijk ook zelf zijn spijt uit. “Ik ben heel dom geweest”, boog hij het hoofd. “Maar als u mij toch schuldig acht, ben ik bereid voorwaarden te volgen of een werkstraf uit te voeren.” De rechtbank doet uitspraak op 24 maart. (AFr)