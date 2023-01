Veertiger die oude schoolkameraad neerstak doorverwezen naar correctionele rechtbank voor poging tot moord

Jeroen V., de 42-jarige man die afgelopen zomer een oude schoolkameraad neerstak op zijn appartement in Oostrozebeke, is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Dat besliste de Kortrijkse raadkamer dinsdag. Jeroen V. zal terecht staan voor poging tot moord en riskeert maximaal vijftien jaar cel.

Het slachtoffer, Lander Vandekerckhove (41) uit Oostrozebeke, was recent terug in contact gekomen met zijn oude schoolvriend Jeroen V. Op 26 juni belde die aan bij zijn appartement. Lander lag er te slapen en Jeroen was kwaad omdat hij hem al verschillende keren probeerde te bellen zonder dat Lander opnam. “Al hadden we ook niet echt ruzie”, vertelde Lander eerder. “Ik liet hem gewoon binnen en ging in de zetel zitten. Plots moet hij echter een mes uit de lade gehaald hebben en hij stak me langs achter neer. Het was zo’n gekarteld steakmes en het ging er volledig in, ik dacht dat ik dood zou gaan.”

Geperforeerde slokdarm

Achteraf bleek dat het mes op een haar na een slagader miste. Lander liep een geperforeerde slokdarm en een klaplong op en verbleef drie dagen op intensieve zorgen. Jeroen V. kon kort na de feiten opgepakt worden en zit sindsdien in de gevangenis.

“Zes maanden is een lange tijd om in voorhechtenis te zitten al houdt mijn cliënt zich goed in de gevangenis”, zegt advocaat Amélie Vandenberghe. “Hopelijk kunnen we na deze doorverwijzing snel naar een proces gaan.” (JF)