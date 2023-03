Veertiger die man met mes in nek stak tijdens dronkenmansruzie in Zwevezele krijgt dertig maanden cel

Op 15 oktober vorig jaar ging G.L. (45) iets drinken bij een kennis in Zwevezele. Het kwam tot een zware ruzie, waarbij het slachtoffer de beklaagde verweet een oogje te hebben op zijn vriendin.

Hij nam het G.L. ook kwalijk dat hij hem had aangegeven bij de politie. Terwijl het slachtoffer tegen de garagepoort stond te urineren, stak G.L. hem twee keer in de nek met een aardappelmes. “Je bent een demoon en moet dood”, zou hij daarbij geroepen hebben.

Snijwonden in nek

Het slachtoffer liep twee snijwonden op in de nek maar verkeerde niet in levensgevaar. G.L. liep eerder al talrijke veroordelingen op en op het moment van de feiten stond hij onder probatievoorwaarden. Hij was ook zwaar onder invloed van drank en medicatie.

De verdediging betwistte tevergeefs het oogmerk om te doden. “Mijn cliënt kon amper nog op zijn benen staan”, pleitte Kris Vincke, de advocaat van G.L. “Dit is een dronkemansverhaal. Er was helemaal geen klacht bij de politie en mijn cliënt had ook helemaal geen interesse in de vriendin van het slachtoffer. Hij had met dat mesje het mos uit zijn tuin verwijderd en had het achteraf in zijn zak gestoken. Hij had geen kwaad in de zin.”

G.L. zit sinds de feiten in voorhechtenis. Van zodra hij vrijkomt moet hij in begeleiding voor zijn drankprobleem. Hij mag ook geen contact meer hebben met het slachtoffer, dat 2.436 euro schadevergoeding kreeg toegekend. (AFr)