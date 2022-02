Vechtpartij in Afghaans milieu in Oostendse uitgaansbuurt mondt uit in messteken, slachtoffer buiten levensgevaar

In de Leopold II-laan, vlakbij de Oostendse uitgaansbuurt heeft zich tijdens de nacht van zaterdag op zondag een zware vechtpartij voorgedaan. Een jongen van 19 zou daarbij neergestoken zijn, maar verkeert niet meer in levensgevaar. “We hoorden een hels lawaai, maar durfde niet te gaan kijken.

Buurtbewoners keken vreemd op toen ze zondagochtend mannen met witte pakjes aan het werk zagen in de Leopold II-laan, vlakbij Kursaal Oostende en de Langestraat, de uitgaansbuurt van Oostende zeg maar. Op de grond voor de kledingzaak ‘More brands for less’ lag een grote plas bloed. Buurtbewoners hoorden omstreeks 5.30 uur een hels lawaai. “Ik ben er wakker van geworden”, zegt een vrouw die boven de winkel woont waar het tafereel zich afspeelde. “Ik durfde echter niet te kijken en besloot de politie te bellen. Maar voor ik de telefoon kon vastnemen, waren die al ter plaatse.”

Ook een overbuur werd wakker van het lawaai. “Ik zag omstreeks 5.30 uur vooral heel veel volk aan de overkant en er was geroep en getier. Het was nog donker en kon niet goed zien wat er precies gaande was. Het ging er alleszins luid aan toe. De politie was hier redelijk snel”, aldus de man.

Volgens de woordvoerder van de politie gaat het inderdaad om een zware vechtpartij. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) werd van de feiten op de hoogte gebracht. Om 5.40 uur is er een discussie geweest tussen twee Afghaanse groepen van in totaal es mensen”, zegt de burgemeester. “De discussie ontaarde en daarbij werden verschillende messteken uitgedeeld. Daarbij raakte een slachtoffer levensgevaarlijk gewond.”

Volgens de burgemeester zou de politie op zeven adressen in Oostende binnen zijn gevallen. “Daarbij werden zeven mensen gearresteerd”, vervolgt de burgemeester. “Daaronder zijn enkele individuen die bekend zijn bij de politie. Het slachtoffer zou veel bloed verloren hebben, maar verkeert niet meer in levensgevaar.”

Ook het parket laat weten dat het slachtoffer ondertussen buiten levensgevaar is en dat de feiten zich afspeelden in het Afghaanse milieu. Volgens een bron zou het om een 19-jarige jongen gaan uit Oostende van Afghaanse origine. De jongen zou net de gevangenis hebben verlaten. Waarvoor die precies vast zat is momenteel niet geweten.