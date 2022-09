Vechtersbaas uit Nieuwpoort krijgt 12 maanden cel voor twee feiten van zinloos geweld

Een 33-jarige man uit Nieuwpoort heeft 12 maanden cel en 2.400 euro boete gekregen, beiden effectief, in twee zaken van zinloos geweld. In de ene zaak ranselde hij een willekeurig slachtoffer in diens huis toe en in een tweede dossier vocht hij een robbertje uit aan een café. Volgens hemzelf “een worsteling tussen twee gespierde mannen als oefening”, maar volgens de rechter gaat het wel degelijk om zware slagen.

De eerste feiten dateren van 29 december 2020 ‘s nachts in een flat in Nieuwpoort. De 33-jarige J.V. drong er plots zonder reden de woning binnen. “Hij stampte de voordeur in en ranselde slachtoffer B. gewoon af”, sprak diens advocaat. “En dat terwijl zijn achtjarig zoontje getuige was. We weten nog steeds niet waarom, want ze kennen elkaar niet eens.”

Zwaar onder invloed

Wellicht was de man zo zwaar onder invloed van alcohol en cocaïne dat hij niet goed wist wat hij deed. Het slachtoffer had nadien last van angstaanvallen en ook zijn zoontje zou een trauma overgehouden hebben aan de feiten. De man verhuisde uiteindelijk zelfs. Hij kreeg nu 1.080 euro schadevergoeding. Voor de feiten kreeg J.V. zes maanden cel en 1.200 euro boete.

Worsteling aan café

Ook voor de tweede feiten van zinloos geweld kreeg de man dezelfde straf, dit keer voor een gevecht aan café The Possé in Oostduinkerke op 7 augustus vorig jaar. De politie werd opgeroepen om twee mannen uit elkaar te halen. Daarbij moesten ze zelfs pepperspray gebruiken omdat J.V. dermate opgefokt was dat hij de andere man maar bleef aanvallen. Volgens hemzelf ging het enkel om een speelse worsteling met een andere gespierde man, bij wijze van oefening.

De rechter bekeek de camerabeelden grondig en daarop was te zien hoe de andere man angstig was en het duidelijk om zinloos geweld ging. J.V. kreeg voor die feiten dezelfde straf en moet twee agenten een schadevergoeding van 250 euro betalen. (JH)