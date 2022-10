Vandalisme op de gevel van Sint-Elisabethkerk

De muren van de Sint-Elisabethkerk in Kortrijk werden met zwarte graffiti beklad met doorgestreepte kruisen en het woord ‘FUCK’. Het is niet de eerste keer dat de kerk met vandalisme wordt geconfronteerd.

Een tijdje geleden werd een bal door het glasraam boven het portaal getrapt. Anthony Vandebuerie van de Kerkraad is enorm teleurgesteld: “We weten opnieuw niet wie erachter zit, maar het is beneden alle peil. Waar is het respect voor religieuze gebouwen gebleven?”

De Sint-Elisabethkerk wordt eveneens aan de kant van de Deken Camerlyncklaan geconfronteerd met sluikstorters. Bij de lager gelegen gang langs de buitenkant van de kerk ligt er vaak zwerfvuil waaronder resten van belegde broodjes van scholieren. Daarnaast worden vaak ook aan de kledingcontainers van De Kringloopwinkel andere zaken achtergelaten zoals klein meubilair.