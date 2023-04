Vandalen viseren auto’s in Bredene, politie start onderzoek: “Sommigen vinden daar blijkbaar hun plezier in”

Vandalen gingen tijdens de nacht van zaterdag op zondag driest tekeer in Bredene. Op verschillende auto’s brachten ze diepe krassen aan. De 30-jarige Nisa Huyghebaert kreeg onder andere twee grote kruisen op haar motorkap gekrast. Het was de politie die haar die nacht verwittigde. “Een schande dat mensen zoiets doen”, zegt ze boos.

Nisa is boos, want vandalen viseerden tijdens de nacht van zaterdag op zondag haar auto in de Duinenstraat. “Mijn auto staat normaal altijd voor mijn deur geparkeerd, maar voor één keer had ik mijn wagen iets verderop geparkeerd in de Duinenstraat”, vertelt Nisa. “Het was de politie die me kort na middernacht uit mijn bed belde. ‘Er was iets met mijn wagen’. Toen ik ging kijken stond de politie er bij en merkte ik de schade op. De daders waren ondertussen al gaan lopen.”

Het resultaat waren twee grote kruisen in de motorkap van haar wagen en gekrabbel aan de zijkant. “Onvoorstelbaar dat mensen tot zoiets in staat zijn”, vervolgt de vrouw. “Ik vraag me af wat men daarmee wint. Alleen weet ik dat het me een bom geld zal kosten om dit te laten herstellen. Het gaat om erg diepe krassen en die veeg je niet zomaar weg.”

De politie is meteen na de feiten gestart met een onderzoek. “Er werd ondertussen ook een sporenonderzoek verricht aan mijn auto en ik bleek niet de enige te zijn met schade. Twee andere wagens die in de buurt geparkeerd stonden, werden net als mijn wagen bekrast. Blijkbaar zijn er sommige mensen die daar hun plezier in vinden. Het kon eventueel dat iemand mij specifiek viseerde, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het gaat er bij mij niet in dat mensen anderen zo’n schade kunnen toebrengen”, aldus Nisa.

De politie van politiezone Bredene/De Haan bevestigt de feiten. “Er is inderdaad sprake van drie auto’s die diepe krassen vertonen”, vertelt politiecommissaris Dennis Goes. “Bij de ene auto werd er op de motorkap gekrast en bij de andere gaat het om de zijkant van de wagen. De drie eigenaars van de wagens hebben ondertussen allemaal klacht ingediend. Er zijn ondertussen ook enkele personen verhoort in de zaak, maar er werd nog geen effectieve dader gevonden. Het onderzoek loopt momenteel nog steeds.”