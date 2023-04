Vandalen slopen wassalon in De Barakken: “Ze zijn duidelijk niet onder indruk van lik-op-stukbeleid”

Hoewel de politie en het stadsbestuur een zero-tolerantie hebben afgekondigd in de volkse wijk De Barakken in Menen, blijken amokmakers en vandalen er nog steeds vrij spel te hebben. Dat ondervond de eigenaar van een wassalon afgelopen week op een erg kostelijke manier. Dieven sloopten er een deel van zijn zaak en zadelden de ondernemer op met een gepeperde rekening.

13.000 euro, het astronomische bedrag dat de eigenaar van het salon mag ophoesten om zijn zaak opnieuw operationeel te krijgen. De man, die liever niet met naam in de krant verschijnt, wordt er moedeloos van. Het wassalon in de Grondwetstraat, in het hart van De Barakken, wordt met de regelmaat van de klok geviseerd door vandalen.

Wekelijks iets gesloopt

“En ongeacht wat of hoe we doen, ze laten zich niet afschrikken”, zucht de ondernemer. “We lezen ook frequent dat de politie keihard optreedt in De Barakken of hoe het stadsbestuur lik-op-stukbeleid hanteert. Misschien hebben die vandalen dat allemaal nog niet gelezen, want echt onder de indruk zijn ze niet. Wekelijks is er wel iets dat gesloopt wordt, alleen gingen ze dit keer wel heel erg driest te werk.”

13.000 euro schade

Het was de vandalen om de inhoud van de geldautomaat te doen, al gingen ze volledig los op de rest van het interieur ook. “TV’s van de muur gerukt, de betaalautomaat uit zijn sokkel getrokken en open gebroken en zelfs de veiligheidscamera’s en recorders gesloopt en deels meegenomen. De schade alleen al bedraagt meer dan 13.000 euro, willen we onze zaak opnieuw kunnen openen. Het bedrag dat ze uit het betaaltoestel hebben gestolen, dat kennen we nog niet, maar dat moet nadien ook nog bij het verlies worden gerekend. Onze verzekering doet ook moeilijker en moeilijker en komt nu voor slechts 500 euro tussen. Een geste omdat we ook de optie van glasbreuk hebben. De zin om te ondernemen slinkt keer op keer, maar de plaats verkopen? Wie zal interesse hebben in de overname van een doelwit voor vandalen? Zolang dat niet wordt aangepakt, vrees ik dat het een hopeloze zaak is.”

De Barakken kwam de afgelopen maanden meer dan eens in de actualiteit. Vandalen spelen er een permanent kat-en-muis-spelletje met de ordediensten en maken handig gebruik van de grens. Hoewel de politie erg frequent en overduidelijk in het straatbeeld te zien is, lijkt de actie voorlopig haar doel voorbij te schieten.