Vandalen slopen poezenhuisje in Menen: “Moeten flink tekeer zijn gegaan”

“Een crapuleuze daad van vandalisme, gepleegd door complete nietsnutten!” Menenaars en dierenliefhebbers wikken en wegen hun woorden niet nadat een poezenhuisje afgelopen nacht werd gesloopt. Anne-Marie Messelis, die met vzw Katimoe zich inzet voor de zwerfkatten, ziet hiermee een cruciaal hulpmiddel verdwijnen.

Kapot, gesloopt en ook de volledige binnenbekleding zoals dekens en kussens weg. Dat is het resultaat van een trieste daad van vandalisme in de Yvonne Serruysstraat. “Op 8 december 2022 kreeg ik dit huisje van het stadsbestuur”, zucht Anne-Marie. “Het is een opvanghuisje voor zwerfkatten, waarin ze kunnen slapen en schutting kunnen zoeken bij slecht weer. Ik ga er dagelijks kijken en van zodra ik een nieuwe kat zie, proberen we ze te vangen om ze zo te steriliseren. Het is een erg intensief werk, maar het is ook broodnodig voor het welzijn van de dieren. Het huisje was dus een erg welgekomen geschenk en had al snel een prijskaartje van 400 euro.”

Vandalisme en diefstal

Helaas vonden niet alleen zwerfkatten hun weg naar het huisje. Afgelopen nacht gingen vandalen er driest te werk. “Het is gesloopt, meer kun je er niet over zeggen”, klinkt het. “En het was nog niet voldoende dat ze het kapot hebben gemaakt, de daders gingen ook nog eens aan de haal met de dekentjes en kussentjes die erin lagen. Ze moeten er toch flink tekeer zijn gegaan want zo een huisjes zijn erg stevig gemaakt om pakweg een storm te overleven.”

Wat er nu gaat gebeuren is nog onduidelijk, al is het een flinke mentale oplawaai voor Anne-Marie. “Ik hoop dat het stadsbestuur het gaat vervangen”, sluit ze af. “Al is dat natuurlijk geen goedkoop iets. Onze VZW kan dat ook onmogelijk uit eigen zak gaan betalen want we hebben amper genoeg middelen om onze opgevangen dieren te verzorgen.”