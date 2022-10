Vandalen mikken steen in raam van gezin in de Wallemotestraat: “Hebben daders het specifiek op ons gemunt?”

In de rustige Wallemotestraat op de Bosmolens in Izegem hebben onbekenden woensdagavond om 23 uur met een steen een venster van de gezin van Francky Fertein aan diggelen gegooid. “Waarom hier bij ons?” Is het een banale vandalenstreek, of toch een gerichte daad?

Voor Francky Fertein, die ondetusen al geniet van zijn pensioen, en zijn gezin was het even schrikken donderdagavond toen onverlaten een trottoirsteen in de ruit van de woning in de Wallemotestraat 39 in Izegem mikten. “Het was rond 23 uur en we waren nog tv aan het kijken. We hoorden een enorme klap, mijn vrouw had direct door dat er iets tegen het raam was beland.”

Twee pogingen nodig

Francky haastte zich naar buiten, maar er was niemand meer te zien. “Van een buur vernam ik dat hij twee gasten heeft zien weglopen. We hebben de politie verwittigd en die was snel ter plaatse om de vaststellingen te doen. Ze beloofden op camerabeelden te kijken of er enig spoor was van de daders.”

De steen komt wellicht van een honderdtal meter verderop waar het trottoir ligt opgebroken en daardoor wat stenen aan de kant liggen. “Een raam dat uitgeeft op onze keuken is nu gebarsten, ze zijn door de eerste laag geraakt, maar niet door de tweede. Maar er is ook schade aan de voordeur en een hoekgevelsteen. Wellicht hebben ze eerst geprobeerd het raam naast de deur in te gooien, maar hebben ze hun doel gemist.”

Eerder al inbraak

Francky heeft er het raden naar wie achter deze vandalenstreek kan zitten. “Maar iets doet toch vermoeden dat ze doelbewust onze woning hebben uitgepikt. De steen komt van 100 meter verderop, ze konden ondertussen al in heel wat huizen gemikt hebben voor ze bij ons passeerden.”

Het is de eerste keer dat het gezin te maken heeft met een dergelijke daad van vandalisme. “Maar zeven, acht jaar geleden werd hier wel ingebroken. Ze zaten boven in huis bij ons, toen we thuiskwamen. Maar ze konden toen ook ontkomen.”