Vandalen hebben het gemunt op bushokjes in Menen

In de Barakken werden de afgelopen dagen verschillende bushokjes van De Lijn ferm toegetakeld.

Het is voor reizigers van De Lijn al niet aangenaam om in deze koude temperaturen op hun bus te wachten. Bij verschillende haltes in de Meense Barakken wordt dat nog lastiger nadat vandalen de bushokjes volledig vernielden en er dus geen bescherming meer is tegen wind en neerslag. In de Grondwetstraat naast de Sint Jozefskerk blijft er bijna niets over na het vandalisme. Een paar honderd meter verderop in de Moeskroenstraat hetzelfde resultaat. Daar bleef een weliswaar zwaar verbrijzelde wand wel overeind. Ook in de Zuidstraat leefden er zich recent nog bushokvandalen uit. Het wordt een echte plaag in de grensstad.

Stad en politie ondernemen nochtans actie om veiligheid in grensbuurt te verhogen. Het stadsbestuur en de ordediensten steken naar eigen zeggen een tandje bij om de orde, de rust en de veiligheid in de grensbuurt voor alle inwoners te garanderen. Ze zouden hiertoe hiertoe in onderling overleg structureel gerichte initiatieven ondernemen die ze maandag aan de buitenwereld zullen toelichten.