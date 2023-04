Vandalen gooien beelden van kunstenaar Sweetlove omver in Leffinge: “Al zeker 20.000 euro schade”

De werken van William Sweetlove (73) zijn sinds 7 april te bewonderen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Leffinge. Zaterdagnacht hebben vandalen de beelden die voor de kerk stonden omgegooid. “Er is al zeker 20.000 euro schade”, zegt William Sweetlove

De kunstenaar is bekend van zijn grote, kleurrijke dierenbeelden in plastic die een aanklacht vormen tegen de consumptiedrang. Met de tentoonstelling “No plastic in heaven” wil hij een ecologische boodschap brengen. Buiten stonden twee poedels en twee ijsberen en die waren het doelwit van de vandalen.

Schade van 20.000 euro

De poedels zijn intussen al 20 jaar oud en gaan in galerijen vlotjes over de toonbank voor 40.000 euro. Voor een beer mag je al snel zo’n 30.000 euro neerleggen.

“Zaterdagnacht, even na 4 uur, verwittigden buurtbewoners de politie dat er beelden omver lagen. Het bleek een pure daad van vandalisme waarbij ze gewoon drie beelden hebben omgegooid, met de nodige schade, die meer dan 20.000 euro zal bedragen”, zegt William Sweetlove.

“Dit moet werk zijn van meerdere personen, alleen krijg je dit niet gedaan”

Of de schade nog te herstellen is ? “Dat weten we nog niet. De beelden werden maandag weer rechtgezet. De beer is er het ergst aan toe. We moeten nog kijken of dit herstelbaar is of niet. De poedels kwamen pas terug van Kassel van een expositie en waren nog maar net herschilderd. Die beelden zijn groot, ze zijn 2 meter 60 hoog en wegen toch 220 kilogram. Ze waren goed bevestigd.”

“Aan de voorpoten van de honden was een plaat bevestigd van 100 kg, zodat je die niet over het zwaartepunt kunt krijgen. Dus hier moeten meerdere mensen aan meegeholpen hebben, zeker 4 à 5 personen, alleen krijg je dit niet gedaan”, besluit Sweetlove. “De ijsbeer zat vast met metalen hoekijzers, ingemetseld in de stenen die rond de kerk liggen. Dus je moet al met een paar man zijn om dit eruit te kunnen krijgen”.

Feest in De Zwerver

Niemand van de buren heeft de vandalen bezig gezien. “Ik weet dat de politie bezig is met een buurtonderzoek en info aan het verzamelen is. Er was een feest in De Zwerver. Nochtans heeft dit muziekcafé een goede reputatie. Ik heb zelfs twee keren beelden geplaatst op Leffingeleuren in 1982 en 1987”, zegt de kunstenaar.

Niettegenstaande deze tegenslag en diepe teleurstelling is William Sweetlove een tevreden man, want zijn overzichtstentoonstelling lokte al 2.000 bezoekers naar de kerk van Leffinge.