Vandalen gaan driest tekeer bij Oostends horecakoppel: “Wie doet nu zoiets?”

Dominique Ratka (41) en Alexsandro Coopman (21) baten sinds vijf maanden het fonduerestaurant Bentley’s uit in de Van Iseghemlaan in Oostende. In die vijf maanden werden ze al een keer het slachtoffer van diefstal en nu werd hun hele terras aan diggelen geslagen. “Wie de dader(s) zijn, hebben we het raden naar”, zegt het koppel.

Het bekende restaurant Bentley’s werd negen jaar lang open gehouden door vennoten Jean-Philippe Susilovic en David Dewaele. Jean-Philippe is vooral bekend door jarenlang samen te werken met de Schotse topchef Gordon Ramsay. Zeven seizoenen lang was de horecaman te zien in het succesvolle tv-programma Hell’s Kitchen. David verwierf dan weer naam en faam als sous-chef van Geert Van Hecke in de Karmeliet in Brugge. Beiden besloten in 2020 te splitten om hun eigen restaurant te openen in Oostende. Sindsdien stond het pand leeg.

Honden gestolen

Tot Dominique en Alexsandro op het toneel verschenen. “We wilden er een fonduerestaurant van maken en daar zijn we goed in geslaagd”, vertelt Alexsandro. “Alleen werden we al twee keer erg teleurgesteld. We hadden voor onze deur twee sierlijke honden staan. Die werden enkele maanden geleden al gestolen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de honden, maar konden ook de dader(s) nog niet gevat worden.”

“Iemand moet wel heel erg boos geweest zijn om zoiets te doen”

Woensdag kreeg het horecakoppel opnieuw een opdoffer te verwerken. “Op woensdag zijn we gesloten, maar we moesten voor iets in de zaak zijn”, vervolgt Alexsandro. “Toen we toekwamen zagen we meteen de ravage. Het hele terras werd overhoop gegooid en zijpanelen die beschutting bieden voor de wind, werden uit de grond gerukt en op de grond gegooid. We zijn enorm verschoten. Iemand moet wel heel erg boos geweest zijn om zoiets te doen. Ik vraag me af wie zoiets kan doen? Dat de horeca het niet gemakkelijk heeft, dat weet iedereen. Toch wilden wij de sprong wagen, maar vandalen maken het voor ons nog moeilijker.”

Klacht ingediend

Volgens Alexsandro loopt de schade op tot zo’n duizend euro. “Al is het moeilijk om daar een bedrag op te plakken. Hoeveel het ons precies zal kosten, zal nog moeten blijken. We hebben alleszins klacht ingediend bij de politie en hopen dat de dader(s) gevat kunnen worden, zodat we de schade vergoed zien worden. Al vrezen we daar een beetje voor”, aldus het horecakoppel.