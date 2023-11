Vandalen bekladden ‘Benjamin’ met graffiti

Vandalen hebben het kunstwerk ‘Benjamin’ in Wenduine beklad met graffiti.

Het bronzen beeld werd in ’21 aangekocht door de gemeente in het kader van kunsttriënnale Beaufort, en kreeg onlangs zijn vaste plaats in het heraangelegd voormalig dierenparkje in Wenduine. Het zal de dienst Werken in Eigen Beheer van de gemeente heel wat tijd en moeite kosten om het bronzen beeld weer schoon te maken. Het gemeentebestuur van De Haan roept buurtbewoners die iets zouden gezien of gehoord hebben op om dit te melden bij de lokale politie op het nummer 059/33 33 16.