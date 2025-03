Vandalen aan het werk in sportcomplex Ridefort in Ruddervoorde

Na de problemen en vandalenstreken in het domein Drogenbrood in Beernem lijken de problemen zich verlegd te hebben naar de sporthal Ridefort in Ruddervoorde. Twee nachten op rij zijn er onregelmatigheden opgemerkt in Ridefort in Ruddervoorde.

Ondanks het feit dat alles slotvast was afgesloten werd ‘s morgens door het personeel vastgesteld dat er tijdens de nacht een frigo was opengemaakt en er drank verdwenen was. Ook de daarop volgende morgen zag het personeel dat er sportmatten rond gegooid waren. Het vreemde was wel dat er geen buitendeur geforceerd was. Daarom ontstaat het vermoeden dat de daders zich hebben laten insluiten in het sportcomplex.

Tot nu toe is de schade beperkt maar de schrik zit er goed in bij de conciërge. “Ik ben er 100% zeker van dat alles goed was afgesloten en dat ik niemand meer zag in het gebouw maar er zijn plaatsen genoeg waar iemand zich kan verstoppen. Om dan buiten te geraken is niet moeilijk. Ik voel me hier wel niet meer veilig als ik ‘ savonds alles moet afsluiten”, weet ze te vertellen.

De politie van het Houtsche werd verwittigd en het onderzoek is nog lopende maar de agenten die de feiten kwamen vaststellen denken ook dat de mogelijkheid er is dat het dezelfde daders zouden kunnen zijn die in Beernem actief waren. Dat moet het verdere onderzoek nog uitmaken. (GST)