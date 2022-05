Vandaal steekt banden Mateusz Barka (21) uit Dentergem plat: “Wie doet dit? Ik heb met niemand ruzie”

Toen Mateusz Barka (21) uit de Nieuwstraat in Dentergem dinsdagmorgen om 5 uur naar zijn werk wou vertrekken, deed hij een onaangename ontdekking: de vier banden van zijn auto waren doorgesneden. “Drie weken geleden was ook al een band kapot”, zegt Mateusz. “Ik heb geen idee wie de dader is, ik heb met niemand ruzie.”

Mateusz Barka (21) werkt bij een bouwbedrijf, zijn ploegbaas kon hem dinsdagochtend gelukkig uit de nood helpen toen de twintiger zijn stukgestoken banden zag. “Hij woont wat verder in de straat. Toen ik zag dat mijn banden doorgesneden waren, wist ik niet goed wat doen. Mijn ploegbaas heeft me dan maar meegenomen naar het werk. Hij heeft me ’s avonds ook vier reservebanden gegeven: hij reed vroeger nog met dezelfde auto als ik en had de oude banden nog op zolder liggen. Zo kan ik voorlopig weer verder, maar ik hoop dat ze vannacht niet opnieuw komen om ze plat te steken.”

Geen ongeluk meer

“Er is hier al geregeld schade toegebracht aan mijn auto”, vertelt Mateusz nog. “Drie weken geleden stond er ook een band plat, toen twijfelde ik nog of het mijn fout was. Nu zijn alle vier de banden duidelijk doorgesneden dus dat is geen ongeluk meer. Nog vroeger is ook al eens mijn spiegel afgekraakt en er staan geregeld ook diepe krassen in mijn carrosserie.”

“De politie verwittigen lijkt me zinloos, er hangen hier nergens camera’s”, aldus nog de jongeman. “Ik overweeg wel om een garagebox te huren zodat mijn auto niet meer op straat hoeft te staan.”