Vandaal leeft zich uit met brandblussers in internaat De Zevensprong

In de Karel Rathéstraat in Koksijde werd afgelopen weekend een flagrant geval van vandalisme vastgesteld. Een onbekende drong er het internaat De Zevensprong in en leefde zich uit met een brandblusser.

De feiten werden zondag vastgesteld in internaat De Zevensprong, een afdeling van hotelschool Ter Duinen. Dat internaat ligt op het einde van een doodlopende weg in de Karel Rathéstraat. Volgens de politie drong de onbekende het gebouw binnen door de branddeur te forceren en verschafte hij zich toegang in het volledige gebouw. Daar zou de onbekend enkele brandblussers hebben weggenomen en ter plaatse leeg gespoten hebben. Er werden ook verschillende beschadigingen aangebracht in een lokaal.

Directeur Peter Verbeke van hotelschool Ter Duinen nuanceert de beschadigingen. “Het klopt dat iemand het gebouw is binnengedrongen”, zegt hij. “Dat staat op dit moment leeg want er zijn geen leerlingen. Er is dan ook weinig bruikbaars te vinden binnen. Het gebouw ligt ook wat afgelegen met groen rondom. Daardoor kon de vandaal ongemerkt toeslaan. Wij stelden vast dat er zeker een brandblusser gestolen werd en dat er ook een product leeg gespoten werd op de vloer. Dat gaat om een kuisproduct. Verder troffen we ook plasticresten en resten van drank aan maar echte beschadigingen werden gelukkig niet aangericht.” Ter Duinen diende wel klacht in en de politie onderzoekt de feiten. (JH)