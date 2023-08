Vandaal bekrast auto’s in Ichtegem: “Kost ons duizenden euro’s”

Een onbekende vandaal bracht dinsdagavond zware schade toe aan enkele geparkeerde wagens in Ichtegem. Vermoedelijk met een scherp voorwerp of steen werden grote en diepe krassen getrokken in het koetswerk. De auto van Lindsay Devriendt (45) werd over de hele rechterflank bekrast. “Dit laten herstellen kost mogelijks duizenden euro’s. Waarom doet iemand zoiets?” zucht Lindsay.

De vandaal sloeg dinsdagavond tussen 18 uur en 18.30 uur in het centrum van Ichtegem. Op klaarlichte dag dus. In de Arthur Coussensstraat werd de geparkeerde Honda Civic van Lindsay aangepakt. “Om 18 uur had ik de wagen voor mijn woning geparkeerd en was er niets aan de hand”, vertelt Lindsay. “Om 18.30 uur belde een vriend aan die de schade had gezien. In die tussenperiode moet de vandaal dus hebben toegeslagen. En dat op klaarlichte dag.”

Duizenden euro’s schade

De Honda van Lindsay werd zwaar aangepakt. “De volledige rechterflank werd geraakt. Er zit een diepe en brede kras die loopt van de koffer tot boven de wielkast vooraan. Het is zeker niet gedaan met een sleutel want dat zou een veel fijnere kras zijn. Maar het is sowieso met een hard en scherp voorwerp want het zit in het koetswerk. Misschien met een schroevendraaier of met een steen? Ik ben echt kwaad. Wie doet nu zoiets en waarom? Wat is hier leuk aan? Mijn Honda is 15 jaar oud en anders in goeie staat. De politie kwam dinsdagavond langs en zei dat een polierbeurt in de garage wellicht al wat zou helpen. Dat kan, maar ook zoiets kost geld. Maar met polieren zal de kras zeker niet weggaan, het is te diep. Vermoedelijk zal het enkel volledig weggaan met de panelen opnieuw te spuiten. Dat kost misschien snel twee a drieduizend euro. Zoiets geef ik niet voor een auto van 15 jaar oud.”

Meerdere slachtoffers

Lindsay belde dinsdagavond de politie en deed een oproep op sociale media. Daarbij meldden zich nog twee slachtoffers. “De Opel Combo van mijn vriend werd bekrast in de Engelstraat”, zegt Maud Hamers. “Er werd een grote kras van achteraan tot het midden getrokken. Zoiets herstellen kost veel te veel geld en dat zullen we niet doen. We zullen wel nog aangifte doen bij de politie.” Woensdagochtend was bij de lokale politiezone Kouter enkel nog maar de aangifte van Lindsay binnengekomen. De feiten worden onderzocht. (JH)