Valse fotograaf (25) misleidde en chanteerde jonge meisjes tot seks en moet zes jaar de cel in

Een 25-jarige jongeman uit Waregem moet zes jaar de cel in omdat hij zich via valse accounts op sociale media uitgaf als een fotograaf en zo twee jonge meisjes in zijn bed lokte. Een van hen was amper veertien jaar. Op zijn proces beweerde de jongeman, ondanks eerdere bekentenissen, nog dat hij recht in zijn schoenen stond.

J.D. (25) werd in 2021 nog veroordeeld tot 40 maanden voorwaardelijk voor gelijkaardige feiten. “Het enige verschil is dat de feiten zich toen vooral virtueel afspeelden, maar hier ging hij een stap verder”, zei de procureur op het proces. “Hij zet hele constructies op om jonge kwetsbare meisjes te zoeken.”

Een meerderjarig slachtoffer kreeg plots een bericht via Instagram van J.D. Die vroeg of ze model was, won haar vertrouwen en overtuigde het meisje al snel om naaktfoto’s van haarzelf te bezorgen. Later sprak hij ook enkele keren fysiek met haar af en stelde seksuele handelingen. Erg gelijkaardige feiten deden zich ook voor met een veertienjarig meisje.

D. zelf beweerde dat hij een relatie had met het meerderjarig slachtoffer en dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. Later werd het meisje echter gechanteerd via een vals Snapchat-account. “Iemand stuurde berichten dat hij naaktbeelden had van haar en dat ze opnieuw seksuele handelingen moest stellen met D.”, zei de advocaat van het slachtoffer.

Zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter had D. eerder toegegeven dat hij achter die valse account zat. De verontwaardiging bij zowel de burgerlijke partijen als de procureur was dan ook groot toen D. op het proces plots alles ontkende. “Bij de politie tot vier keer toe bekennen en nu zeggen dat het niet waar is, dat is er los over”, zei de procureur fel.

D. kwam aanzetten met een verhaal van een man met een mes die hem bedreigde om de schuld op zich te nemen maar daar geloofde de rechter niets van. Naast de celstraf mag D. de komende twintig jaar geen activiteiten doen met minderjarigen of contact hebben met zijn slachtoffers. (JF)