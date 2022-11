Vakbonden voeren actie in Brugge rond agressie op Lijnbussen

De vakbonden acod, ACV en ACLVB bij vervoersmaatschappij De Lijn voerden deze middag samen actie bij de bushaltes op het stationsplein in Brugge. Er werden pamfletten uitgedeeld met een oproep naar de reizigers toe om eens stil te staan bij de problematiek van zinloos geweld op de bussen van De Lijn.

Aanleiding voor de actie was een incident op een bus van De Lijn vorige week donderdag in de Brugse binnenstad. Daarbij werd een buschauffeur door een reiziger na een woordenwisseling – de man wilde tegen de regels in tussen twee haltes afstappen – zo zwaar toegetakeld dat die met een kaak- en oogkasbreuk in het ziekenhuis belande.

Signaal geven

“We willen met onze actie ook een signaal geven naar de politiek en het gerecht die er moet op toezien dat agressie tegen onze chauffeurs, en tegen gelijk wie tijdens de uitoefening van zijn of haar job, hard moet aangepakt worden en zeker niet ongestraft mag blijven”, zei Bart Pieters van ACLVB. “Nog al te vaak wordt er te zwak of zelfs niet opgetreden. “Er is het recente incident in Brugge geweest maar vorig jaar in augustus was er nog een collega van ons die tijdens de uitoefening van zijn job een gebroken neus werd geslagen. Het is meer dan een jaar geleden en er is nog altijd geen datum voor de rechtszaak. Nog tijdens zijn alle feiten duidelijk.”

Naar De Lijn zelf toe pleiten de vakbonden ook voor meer interne toezichthouders en controleurs op de Lijnbussen. En voor het gebruiken van bussen met een volledig afsluitbare cabine voor de chauffeurs.

Veiligheidsoverleg

“Uiteraard delen wij de bekommernissen die door de vakbonden geuit worden en ieder geval van agressie is er één te veel”, zegt Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn. “Wij houden op zeer regelmatige basis veiligheidsoverleg waarbij de directie het gesprek aangaat met het personeel, eventuele externe exploitanten van buslijnen, reizigersorganisaties en vakbonden. En ik wil wel zeggen dat daar al heel wat tastbare maatregelen uit voort gekomen zijn zoals de noodknop waarmee de chauffeurs direct de hulpdiensten kunnen alarmeren, camerabewaking op de bus en opleidingen rond omgaan met agressie. En natuurlijk zijn er ook de toezichthouders en controleurs die regelmatig meerijden. Wat de afsluitbare cabines betreft: het is de bedoeling dat elke nieuwe bus die we in dienst nemen daarmee is uitgerust. We blijven dus in overleg met alle stakeholders rond veiligheid en waar nodig kunnen we zeker bijsturen.”

(PDV)