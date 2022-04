Vader ontkent slagen aan 4-jarig zoontje in Menen: “Tegen tafel gevallen”

Een afdruk van een hand was op de kaak van zijn 4-jarig zoontje te zien. Toch houdt een 38-jarige vader uit Menen vol dat hij hem niet sloeg. De moeder van het jongetje en de openbare aanklager waren een andere mening toegedaan op het proces tegen de man voor de correctionele rechtbank in Kortrijk.

Op 11 juli 2021 haalde de moeder de jongen op bij haar ex-man K.A. Meteen vertelde de man dat hun zoontje tegen de tafel was gevallen. De afdruk van de hand op de wang deed de moeder iets anders vermoeden, vooral toen haar zoontje ook vertelde dat hij van papa veel slagen had gekregen, ook op zijn poep.

“Bruut geweld”

“Dit gaat niet meer over een pedagogische tik. Dit is bruut huishoudelijk geweld”, vond de openbare aanklager die drie maanden cel en een boete vorderde. Ondanks de medische vaststellingen en de verklaringen van het zoontje ontkent de man. “Er is niet onderzocht of de verwondingen kunnen veroorzaakt zijn door een val tegen de tafel”, aldus zijn advocaat. In zijn eigen verklaring opperde K.A. ook nog de mogelijkheid van slagen door de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw. Zij en haar zoontje vroegen een schadevergoeding. Vonnis op 11 mei. (LSi)