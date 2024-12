Vader (34) veroordeeld voor slagen aan twee kinderen na diefstal 5 euro: “Kwaad geweest, maar niet geslagen”

Nadat twee van zijn kinderen bij de grootmoeder 5 euro hadden weggenomen, gaf een 34-jarige man uit Wervik hen een pak rammel. Althans, dat is wat de ex van de man en het openbaar ministerie voor de rechtbank in Kortrijk beweren. De man zelf vroeg de vrijspraak maar de rechter achtte het wel degelijk bewezen.

“De scheiding en de week-week-regeling met de kinderen was het begin van alle ellende”, aldus advocaat Marc Decramer. “Dat zinde de ex niet en sindsdien deed ze er alles aan om hem te tergen. Inclusief dus de klacht wegens slagen aan zijn kinderen.” Die volgde enkele dagen nadat op 9 februari 2023 aan het licht was gekomen dat twee kinderen van het ex-koppel bij de grootmoeder 5 euro hadden weggenomen. “Natuurlijk is hij kwaad geweest, maar hij heeft nooit geslagen”, aldus nog de advocaat. “Hij houdt van hen. De kinderen zijn door de moeder opgedragen om te liegen. Het gevolg? Dat hij zijn kinderen een tijdlang niet meer heeft gezien. Het doel van de ex was bereikt.” De openbare aanklager wees wel nog op de blauwe plekken die op foto’s te zien zijn en de audio-visuele verhoren van de kinderen die de slagen bevestigden. (LSi)